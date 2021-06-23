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Уряд зберігає прогноз зростання економіки на 2021 рік

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів зберігає прогноз зростання економіки України у 2021 році на рівні більше 4%. Ситуація покращується.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, яке транслювалося в Youtube.

"У другому кварталі цього року після покращення ситуації з пандеміє ми бачимо кращі темпи всіх секторів економіки. Загалом по року урядовий прогноз залишається незмінним. Очікується, що економіка зросте більше ніж на 4%", - сказав він.

У якості драйверів зростання економіки Шмигаль назвав інвестиції та запровадження ринку землі з 1 липня 2021 року.

Нагадаємо, Державна служба статистики погіршила оцінку скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2021 року до 2,2%. Таким чином, економіка України падає п'ятий квартал поспіль. Скорочення реального ВВП почалося в I кварталі 2020 року і склало 1,2%, В II кварталі було зафіксовано падіння на 11,2%, в III кварталі - на 3,5%, IV кварталі - на 0,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінекономіки раніше погіршило прогноз відновлення економіки України у 2021 році з 4,6% до 4,1%. Таким чином, економіка відновиться після падіння у 2020 році на 4,0%.

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Кабінет Міністрів УкраїниВВПекономіка