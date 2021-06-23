Уряд зберігає прогноз зростання економіки на 2021 рік

"У другому кварталі цього року після покращення ситуації з пандеміє ми бачимо кращі темпи всіх секторів економіки. Загалом по року урядовий прогноз залишається незмінним. Очікується, що економіка зросте більше ніж на 4%", - сказав він.

У якості драйверів зростання економіки Шмигаль назвав інвестиції та запровадження ринку землі з 1 липня 2021 року.