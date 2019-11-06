Уряд Румунії висунуло ще одного кандидата в Єврокомісію

У середу, 6 листопада, уряд Румунії висунуло ще одного кандидата на пост свого комісара в новій Європейській комісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, їй стала європейський депутат Адіна Валеан.

"Після консультацій з президентом Румунії ми вирішили висунути двох кандидатів", - повідомив прем'єр-міністр Людовик Орбан.

Зазначимо, Адіна Валеан є євродепутатом з 2006 року. У 2019 році її обрали головою комітету Європейського парламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики.

Нагадаємо, 5 листопада уряд Румунії висунуло на посаду комісара в Єврокомісії Зігфріда Мурешана.

Крім того, 4 листопада парламент Румунії проголосував за призначення нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном. За склад нового кабміну проголосували 240 депутатів.

Додамо, що 10 жовтня соціал-демократична уряд Румунії закінчило свою роботу в результаті оголошення парламентом вотуму недовіри. Відставку уряду тогжа підтримали 238 членів двопалатного парламенту з 233 необхідних.