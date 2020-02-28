Уряд вирішить питання нестачі медичних масок в аптеках, - Скалецька

Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна / Віталій Носач)

Міністр запевнила, що маски є лише одним зі способів захисту від вірусів

Кабінет міністрів України займається вирішенням питання нестачі медичних масок в аптеках. Як передає РБК-Україна, про це заявила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Скалецька додала, що носіння масок рекомендується для людей, які мають вірусне захворювання. Однак маски є лише одним зі способів захисту.

"Маски - це лише один спосіб захисту. Ми повинні розуміти всі, що якщо є проблеми зі здоров’ям - треба йти до лікаря. Питанням масок можуть бути вирішене. Я думаю, ми з виробниками і урядом приймемо рішення", - сказала міністр.

Дефіцит медичних масок в українських аптеках пов'язаний насамперед із епідемією нового коронавірусу в світі, який виник у Китаї. В Україні наразі жодного випадку зараження коронавірусом не зафіксовано.

Нагадаємо, у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусною інфекцією. Усі вони перебувають за межами України - четверо в Японії та одна українка в Італії.

У четвер, 28 лютого, Рада національної безпеки і оборони презентувала головні правила запобігання захворювання коронавірусом. Перелік складається з восьми правил, дотримуючись яких можна убезпечити себе від захворювання інфекцією.