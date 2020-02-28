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Правительство решит вопрос нехватки медицинских масок в аптеках, - Скалецкая

Новости » Общество     28.02.2020 - 04:36
Правительство решит вопрос нехватки медицинских масок в аптеках, - Скалецкая
Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина / Виталий Носач)

Министр заверила, что маски являются лишь одним из способов защиты от вирусов

Кабинет министров Украины занимается решением вопроса нехватки медицинских масок в аптеках. Как передает РБК-Украина, об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Скалецкая добавила, что ношение масок рекомендуется для людей, которые имеют любое вирусное заболевание. Однако маска является лишь одним из способов защиты.

"Маски - это лишь один способ защиты. Мы должны понимать все, что если есть проблемы со здоровьем - надо идти к врачу. Вопросом масок могут быть решен. Я думаю, мы с производителями и правительством примем решение", - сказала министр.

Дефицит медицинских масок в украинских аптеках связан прежде всего с эпидемией нового коронавирус в мире, который возник в Китае. В Украине пока ни одного случая заражения коронавирусом не зафиксировали.

Напомним, у пятерых украинцев диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Все они находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.

В четверг, 28 февраля, Совет национальной безопасности и обороны презентовал главные правила предотвращения заболевания коронавирусом. Перечень состоит из восьми правил, придерживаясь которых можно обезопасить себя от заболевания инфекцией.

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Новости Украины КоронавирусЗоряна Скалецкаямаска
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