Уряд закликали зменшити логістичні тарифи для українських виробників

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ІСС Ukraine закликала уряд зменшити тиск фінансових навантажень на український бізнес

В кризу уряд має забезпечити зменшення логістичних витрат для бізнесу. Про це йдеться у зверненні Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ІСС Ukraine) до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, передає РБК-Україна.

В ІСС Ukraine зазначають, що в нинішніх кризових умовах країни витрачають значні кошти на підтримку національних економік, проте Україна не має такої можливості - на порятунок економіки від кризи державою виділено лише 0,365 млрд дол.

"На відміну від багатьох країн світу, державні монополії в Україні продовжують тиснути на вітчизняний бізнес, що знижує конкурентоспроможність вітчизняної продукції. Українські портові збори є найвищими в регіоні, "Укрзалізниця" знову обіцяє підняти тарифи на вантажні перевезення. Як свідчить практика, після попередніх підвищень скорочується товарообіг, що призводить до втрат УЗ, які та намагається знову покривати шляхом нового підвищення", - зазначається у зверненні.

ІСС Ukraine закликала уряд зменшити тиск фінансових навантажень на український бізнес з боку державних транспортних монополістів та привести ці витрати до адекватних, економічно обґрунтованих розмірів, не вищих ніж в іноземних конкурентів. А також просить заборонити державним компаніям монополістам одноосібно піднімати тарифи чи інші збори без узгодження з іншими відомствами та міністерствами.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів УЗ на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що підвищення "Укрзалізницею" тарифів на вантажні перевезення в умовах кризи є непродуманим кроком, оскільки це завдасть удару по експортоорієнтованим підприємствам.

За інформацією Держаудитслужби, за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "Укрзалізниця" і його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово господарську діяльність держпідприємства.