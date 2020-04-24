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Підвищувати в кризу тарифи на вантажоперевезення залізницею недоцільно, - екс-міністр

Новини » Транспорт     24.04.2020 - 16:55
Підвищувати в кризу тарифи на вантажоперевезення залізницею недоцільно, - екс-міністр
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За словами Червоненка, тільки божевільний може ініціювати зростання тарифів на вантажні залізничні перевезення

Підвищувати у кризу тарифи на вантажоперевезення залізницею недоцільно, у міністра інфраструктури: який це пропонує, відсутнє розуміння галузі. Про це заявив екс-міністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко, коментуючи заяву Владислава Криклія про необхідність підвищити тарифи "Укрзалізниці" на вантажоперевезення, передає РБК-Україна.

"Він божевільний. На тлі виробництва і падіння конкурентних цін, що експорту, що будь-яких перевезень, та загального спаду він усі проблеми, як людина, підсівша на монополію, вирішує підняттям ціни", - заявив Червоненко.

На його думку, у міністра немає розуміння процесів, що відбуваються в інфраструктурній галузі, і своїми діями він вбиває транзитний потенціал країни.

"Майбутнє України саме як транзитної країни, транзиту, або нас Білорусь остаточно виштовхне, ми станемо нікому не потрібною і закритою. І найстрашніше, безумовно, те, що відбувається на залізниці", - вважає Червоненко.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів "Укрзалізниці" на перевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.

Екс-держсекретарю Мінінфраструктури не повідомили про підозру через передачу секретних документів В Мінінфраструктури розповіли, коли УЗ знову підніме тарифи на вантажоперевезення
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