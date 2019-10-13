Уряд ухвалив рішення для початку опалювального сезону на Донбасі

Кабінет міністрів України на суботньому засіданні 12 жовтня ухвалив рішення, необхідне для початку опалювального сезону на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Йдеться про підконтрольні українському урядові території Донецької та Луганської областей. Комплекс рішеннь Кабміну дозволить безперебійно постачати природній газ на період опалювального сезону 2019-2020 років.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що існує загроза зриву прийдешнього опалювального сезону.

Уже в п'ятницю, 11 жовтня, Мінрегіонбуд повідомив, що у 18 областях почалося опалення об'єктів соціальної сфери. Ще у восьми областях почалася подача тепла в житлові будинки.

Антимонопольний комітет України нещодавно попередив, що будуть штрафувати за зрив опалювального сезону компанії-теплопостачальники, які є монополістами на ринку. Відзначається, що штраф становитиме до 10 % доходу за останній звітний рік.

Орієнтовний календарний старт опалювального сезону - 15 жовтня. Однак дата може змінитися, якщо середньодобова температура протягом трьох діб буде нижче 8 градусів тепла.