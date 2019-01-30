Уряд підвищує виплати сім'ям з маленькими дітьми

Держава компенсує близько 1,6 тис. гривень на зарплату няні

Кабинет министров Украины повышает социальные выплаты семьям с маленькими детьми. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, на сегодня в Украине семьям с новорожденными выплачивают финансовую помощь в размере 41 280 гривен. В частности, сразу выплачивается 10 320 гривен, остальные деньги поступают равными частями в течение трех лет. Кроме того, в течение декретного отпуска государство погашает выплаты единого социального взноса и увеличивает страховой стаж.

В этом году правительство начнет выплачивать социальную помощь в рамках проекта "муниципальная няня". Кроме ежемесячных 860 гривен выплат на ребенка, семья сможет безвозвратно получать еще 1626 гривен на возмещение услуги няни при ее официальном оформлении. На это правительство заложило 500 млн гривен. Данной помощью смогут воспользоваться 25 тыс. семей.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что муниципальная няня не лишает права на декрет.

Премьер-министр Владимир Гройсман также опроверг информацию об отмене декретных выплат.