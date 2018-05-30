Кабмін на сьогоднішньому засіданні відмовився перепідпорядкувати собі Держрезерв

Держрезерв пропонують вивести з підпорядкування МЕРТ

Кабінет міністрів України на засіданні 30 травня зняв з порядку денного питання перепідпорядкування Державного агентства резерву (Держрезерв). Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

"Зняти з розгляду пункти 4.4 (перепідпорядкування Держрезерву, - ред.) та 5.4", - зазначив Гройсман.

Зазначимо, на сьогодні Держрезерв підпорядковано Міністерству економічного розвитку і торгівлі України. Передбачається, що його перепідпорядкування безпосередньо Кабміну підвищить ефективність прийняття рішень, спрямованих на формування, використання, наповнення та оновлення запасів державного матеріального резерву.

Нагадаємо, раніше перший віце-прем'єр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявив, що Україна в 2018 року виставить на продаж 25 великих державних підприємств.