Уряд скасував книги скарг і пропозицій

Книги скарг і пропозицій в точках торгівлі скасували як "радянський рудимент"

Кабинет министров Украины отменил обязательное ведение книги жалоб и предложений на предприятиях розничной торговли. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Как отметил первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, требование о ведении книги жалоб и предложений создает дополнительную нагрузку на бизнес. По его словам, ведение таких книг в год обходится бизнесу в 125 млн гривен и, как правило, это оплачивают покупатели.

Предполагается, что книги жалоб заменят более современными методами коммуникации, такими как колл-центры и различные средства обратной электронной связи.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что правительство одобрило запуск реформы по разделению Государственной фискальной службы. В частности, на сегодняшнем заседании утвердили положения о налоговой и таможенной службах.

Кроме того, сегодня премьер-министр Валдимир Гройсман объявил конкурс на главу правления "Нафтогаза". Таким образом, правительство фактически отказалось продлевать контракт с Андреем Коболевым.