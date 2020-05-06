Уряд відкрив ще один пункт пропуску на кордоні з Польщею

Кабінет міністрів вніс зміни до розпорядження від 13 березня 2020 року № 288 "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон". Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду.

Згідно з рішенням, з переліку закритих пунктів пропуску виключені пункт пропуску на кордоні з Польщею "Рава-Руська" та "Скадовський морський торговельний порт".

У пояснювальній записці проекту розпорядження наголошується, зараз на польському кордоні працюють два пункти "Ягодин" та "Краківець", через що виник ризик розриву усталених логістичних ланок та створення перешкод для міжнародної торгівлі як з Республікою Польща та і взагалі.

Також, враховуючи технологічні особливості перевантаження та оформлення вантажів у морських портах України що обмеження портах є недоцільним.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 29 квітня погодив внесення змін до Податкового та Митного кодексів України, які розблокують використання кредиту 100 млн євро від Польщі на облаштування пунктів пропуску на кордоні.

Відзначимо, на початку квітня на західних кордонах України з країнами Європейського союзу застрягли сотні фур.