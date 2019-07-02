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Зеленський пообіцяв захищати українську мову

Новини » Політика    02.07.2019 - 18:45
Зеленський пообіцяв захищати українську мову
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент також пообіцяв захищати курс України до НАТО та ЄС

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв захищати українську мову. Про це він сказав у ході зустрічі з керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади 2 липня у Торонто, передає прес-служба глави держави.

Так, президент подякував українцям Канади за всебічну підтримку України.

"Дякую кожному з вас за те, що ви завжди підтримуєте незалежність, нашу територіальну цілісність. Волонтерську та соціальну справу, яку ви робите, важко переоцінити. Йдеться про підтримку України з початку російської агресії", - сказав глава держави.

Він також акцентував на важливості підтримки української мови та євроатлантичного курсу України.

"У Конституції записано, що єдина державна мова в Україні - українська. Я як президент, як гарант Конституції захищатиму українську мову, наш суверенітет і наш курс до Європи та НАТО", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше представник президента Володимира Зеленського в Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що внесення правок у "мовний закон" не виключене. Стефанчук підкреслював, що українська мова буде єдиною державною.

Як писало РБК-Україна, "мовний закон" набуде чинності через два місяці після опублікування, тобто 16 липня 2019 року. При цьому окремі його норми відстрочені.

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