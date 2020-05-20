Уряд схвалив зміну голови Запорізької ОДА

Кабінет міністрів змінив керівника Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА). Попереднього голову звільнили з посади очільника ОДА за угодою сторін.

Таке рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, новим головою Запорізької ОДА було призначено Віталія Боговіна. Рішення про призначення ухвалили на підставі указу президента.

Під час свого представлення на урядовому засідання Боговін заявив, що не має досвіду роботи на державній службі, однак скористається своїм досвідом ведення бізнесу та мотивацією працювати на користь людей.

"Є бачення деяких проєктів, які я хочу з командою привести в Запорізьку область. І зробити стартап на цій області, щоб через рік-два вся Україна побачила, як можна працювати", - наголосив він.

Зазначимо, у 2006 році Боговін заснував компанію "Бізон-Тех 2006" в Запорізькій області. У 2010 році спільно з Вадимом Коверніком створили агрохолдинг LANDFORT, а у 2016 році вони об'єднали всі активи в BKW Group.

Нагадаємо, попередній голова Запорізької ОДА Віталій Туринок був призначений президентом Володимиром Зеленським 6 вересня 2019 року. Тоді нового керівника Запорізької ОДА представляв перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов.

Додамо, під час сьогоднішньої прес-конференції Зеленський анонсував звільнення голів облдержадміністрацій. Кадрові перестановки, за словами глави держави, почнуться після завершення карантину. Також планується перезавантаження в районних адміністраціях.