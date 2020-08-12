Уряд схвалив програму приватизації спиртзаводів

Фото: Ігор Петрашко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Приватизація планується до 2024 року

Кабінет міністрів схвалив "Програму реформування та розвитку спиртової галузі на період до 2024 року". Упродовж цього терміну державні спиртзаводи планується виставити на продаж.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 12 серпня.

Після засідання Кабміну міністр економіки Ігор Петрашко на брифінгу заявив, що постанова "розблоковує питання приватизації підприємств спиртової індустрії, які вже передані на приватизацію до Фонду держмайна".

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, основними завданнями програми є створення умов для удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі, приватизації спиртових заводів, боротьби з "тіньовим" ринком спирту етилового, формування умов для становлення в Україні конкурентного ринку спирту етилового.

Автори проекту нагадують, що Верховна рада України в грудні 2019 року внесла зміни до закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового, яким передбачається скасування державної монополії на виробництво спирту та сприяння детінізації ринку спирту та лікеро-горілчаної продукції.

Нагадаємо, уряд 12 серпня передав Фонду держмайна для приватизації біля 200 підприємств.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців.

У то же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського розпочати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.