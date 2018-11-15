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Кількість зареєстрованих безробітних у жовтні скоротилося до 270 тисяч

Новини » Економіка    15.11.2018 - 13:12
Кількість зареєстрованих безробітних у жовтні скоротилося до 270 тисяч
Ілюстративне фото (loda.gov.ua)

Офіційне безробіття традиційно різко скорочується в період збору врожаю

У жовтні 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 271,4 тисяч безробітних, що на 15,7 тисяч менше, ніж у вересні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Таким чином, офіційне безробіття складає 1,1% від населення працездатного віку.

За даними статистичного відомства, середній розмір допомоги у вересні склав 2637 грн, кількість вакансій склало 97,3 тисяч, а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію - 3,0.

Нагадаємо, що за методологією Міжнародної організації праці, у II кварталі 2018 року кількість безробітних в Україні зменшилася до 1,5 млн осіб; кількість зайнятого населення у віці 15-70 років склала 16,5 млн осіб. Рівень безробіття серед економічно активного населення у II кварталі 2018 року склав 8,3%.

Зазначимо, у прогнозі економічного і соціального розвитку України МЕРТ повідомляється, що протягом 2019-2021 років рівень безробіття серед населення у віці 15-70 років знизиться з 8,9% у 2019 році до 8,3% у 2021 році, що становить в середньому за період 8,6%.

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