Уряд схвалив зміни до ПСО на оптовому ринку електричної енергії

Уряд схвалив зміни до механізму функціонування спеціальних публічних зобов'язань (ПСО) на ринку електричної енергії. Таке рішення було прийнято в ході засідання Кабінету міністрів у середу, передає кореспондент РБК-Україна.

Рішення проголосовано за скороченою процедурою. Варто зазначити, що даний проект не включений до порядку денного засідання уряду. Однак розгляд проекту анонсував глава Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

"Сьогодні... ми вносимо окремі зміни в ПСО, які нададуть можливість великим споживачам електричної енергії, зокрема, металургам, феросплавщікам і іншим значно знизити ту ціну, яку вони мають сьогодні", - анонсував глава Міненерго.

У відповідь на це представник президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що дане рішення було внесено до порядку денного як п. 4.52 з голосу і без попередньої публікації для громадського обговорення. За його словами, постанови про ПСО повинні направлятися на розгляд Кабміну Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.

"Мені повідомили в НКРЕКП... вони категорично проти такої версії ПСО, оскільки необхідно думати не тільки про великі підприємства, але й середні/дрібні підприємства, водоканали", - зазначив він.

Які саме зміни були внесені в механізм функціонування ПСО, на даний момент невідомо.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив НКРЕКП знизити тарифи на електроенергію для промисловості.

Як писало РБК-Україна раніше, 6 серпня представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус анонсував, що через два тижні буде підготовлений проект рішення про зменшення ціни на електроенергію для підприємств. Він нагадав, що у президента неодноразово виступали за відстрочку введення ринку електроенергії.

Так, нова модель ринку електроенергії заробила в Україні з 1 липня 2019 року. При цьому в червні глава держави Володимир Зеленський пропонував Верховній Раді відкласти запуск ринку електроенергії на один рік.