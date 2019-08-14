ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін доручив НКРЕКП знизити тарифи на е/е для промисловості

Новини » Енергетика    14.08.2019 - 13:07
Кабмін доручив НКРЕКП знизити тарифи на е/е для промисловості
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач/РБК-Україна)

Тарифи змінилися у зв'язку з впровадженням ринку електричної енергії

Глава Кабінету міністрів України Володимир Гройсман доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знизити тарифи на електроенергію для промисловості. Про це він сказав у ході засідання уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман зазначив, що відповідний проект акт про зниження тарифів має бути підготовлений до наступної середи.

"Я пропоную урядове доручення НКРЕКП та Міненерго врегулювати питання ціни (електроенергії, - ред.) для промисловості у зв'язку з впровадженням ринку електричної енергії. І хай збирається це НКРЕКП, хай розглядає це питання, хай зменшують ці тарифи, це їхнє повноваження, хай не включають нам дурня", - сказав глава уряду.

"Я вимагаю від Міністерства енергетики та НКРЕКП прийняти всі необхідні нормативно-правові акти у межах своїх повноважень для того, щоб знизити ціни на електричну енергію для підприємців у країні. Крапка. І це не тільки я вимагаю, а вимагає ще й президент України… До наступної середи проводьте наради, формуйте проект акту. Якщо зміни якісь треба зробити у наступну середу - ми це зробимо", - додав він.

Нагадаємо, 6 серпня представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус анонсував, що через два тижні буде підготовлений проект рішення про зменшення ціни на електроенергію для підприємств. Він нагадав, що у президента неодноразово виступали за відстрочку введення ринку електроенергії.

Як писало РБК-Україна раніше, нова модель ринку електроенергії заробила в Україні з 1 липня 2019 року. Нормами закону "Про ринок електричної енергії", прийнятого в 2017 році, передбачені різні механізми купівлі-продажу електроенергії: обопільні умови, ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок.

Так, у червні президент Володимир Зеленський пропонував Верховній раді відкласти запуск ринку електроенергії на один рік.

Кабмін зобов'язав Нафтогаз знизити ціну газу для населення У Зеленського назвали терміни формування нового Кабміну
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЕлектроенергія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся