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Мінфін прокоментував постанову Кабміну про розділення ДФС

Новини » Економіка    06.03.2019 - 13:34
Мінфін прокоментував постанову Кабміну про розділення ДФС
Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Постанова необхідна для проведення конкурсу на голів ДФС

Міністерство фінансів України прокоментувало постанову уряду, якою затверджені положення про Державну податкову і Державну митну служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як зазначається в повідомленні, затвердження положень про кожну із служб є необхідною передумовою проведення прозорого конкурсу для призначення  керівництва.

"Положення дозволить створити умови для повноцінної реалізації новоствореними службами своїх функцій у сфері податкової та митної політики", - сказав заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

Відповідно до положення, Державна податкова служба є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС. Діяльність Державної податкової служби спрямовується і координується Кабінетом міністрів через міністра фінансів.

Положення закріплює, що Державна митна служба є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну митну політику, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства. Діяльність Державної митної служби спрямовується та координується Кабінетом міністрів через міністра фінансів.

Нагадаємо, 19 грудня Кабмін схвалив рішення про реорганізацію Державної фіскальної служби (ДФС). Постанова передбачає поділ ДФС на Державну податкову службу (до складу якої входитимуть підрозділи податкової міліції) і Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.

Державна податкова служба та Державна митна служби були об'єднані в 2012 році шляхом створення Міністерства доходів і зборів. У 2014 році це міністерство було перетворено на Державну фіскальну службу, яка формально підпорядковується Міністерству фінансів.

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