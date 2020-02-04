Уряд пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пояснив, чому українці отримали дві платіжки за газ і окремо за його транспортування в січні 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Зазначається, що плата за транспортування завжди існувала, але раніше вона входила до загального тарифу.

Наразі сплату за транспортування відокремили, щоби в разі потреби була можливість вільно змінювати постачальника. А це - європейські правила ринку та боротьба з монополіями.

"Незважаючи на розділення тарифу на дві частини, сукупна вартість двох платіжок (на газ і транспортування), які надійшли українцям у січні, все одно менша, ніж торік в одній платіжці", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у грудні вартість платіжок перерахували в 21 області України, знизивши її до 30%. Це стало можливим завдяки механізму, який Уряд надав підприємствам-теплокомуненерго для здійснення відповідного перерахунку.

Також Уряд запропонує забезпечити одночасне надходження цих двох платіжок задля зручності.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" оприлюднила цінові пропозиції на природний газ, які будуть діяти з 1 лютого 2020 року для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 січня НАК "Нафтогаз України" встановив оптову ціну на природний газ для потреб населення, виробників тепла та інших споживачів за ПСО в січні 2020 року на рівні 4,65 грн за кубометр. Таким чином, у порівнянні з груднем 2019 року (4,277 грн за кубометр) ціна зросла на 8,7%.

Згідно з новою формулою, яку затвердив Кабінет міністрів, ціни на газ для населення на лютий встановлять після 22 лютого.