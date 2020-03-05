Уряд оприлюднив рішення щодо зміни керівника "Центренерго"

Рішення Кабінету міністрів від 26 лютого 2020 р. № 205-р про погодження призначення Олександра Корчинського виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго" оприлюднено на Урядовому порталі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті.

Згідно з розпорядженням, уряд погодився з пропозицією Фонду державного майна призначити Корчинського виконуючим обов'язки генерального директора "Центренерго".

Нагадаємо, Олексій Гончарук, який займав посаду прем’єр-міністра, після засідання уряду 26 лютого заявив, що Кабінет міністрів України прийняв рішення про зміну менеджменту компанії "Центренерго" і на трьох державних обленерго. Як зазначив Гончарук, рішення прийнято для прискорення процесу приватизації цих компаній.

Проте Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив Фонду державного майна здійснювати дії, спрямовані на зміну членів дирекції ПАТ "Центренерго". Зокрема, суд заборонив зміну виконуючого обов'язки генерального директора компанії Володимира Потапенка і вносити відповідні зміни до державного реєстру.