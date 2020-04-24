Уряд призначив тимчасових керівників митниці та податкової

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні призначив тимчасових керівників Державної митної служби і Державної податкової служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Так, новим керівником митниці став голова одного з департаментів ДТС Ігор Муратов, а тимчасовим керівником податкової інспекції - заступник голови ДПС Михайло Титарчук.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, подання на звільнення попередніх керівників відомств зробив саме він, і члени Кабінету міністрів одноголосно підтримали це рішення.

"Навіть у докризовий час керівництво цих служб виявилося нездатним виконувати покладені на них завдання. У сучасних умовах їх перебування на посадах було ризиком забезпечення фінансової безпеки. Вони втратили довіру людей і повинні були піти", - зазначив він.

При цьому міністр додав, що уряд готує інституціональні зміни в обох відомствах.

"Кадрові рішення - найбільш помітна, але не єдина площина реформування ГТС і ДПС. Паралельно ми готуємо інституційні зміни в обох відомствах. Формуємо нові управлінські команди. Визначаємо внутрішні структури і функціонал. Мова йде про рестарт обох служб. Прозорість - найкращий аргумент проти корупції і тіньових схем", - додав Марченко.

Нагадаємо, 24 квітня Кабмін звільнив з займаних посад голову ГТС Максима Нефьодова і керівника ДПС Сергія Верланова відповідно до статті 87 (1) закону про "Про державну службу".

Крім того, Кабінет міністрів найближчим часом призначить нових глав Державної митної служби і Державної податкової служби.