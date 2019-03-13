Уряд призначив двох заступників глави Мінветеранів

Оксана Гаврилюк та Олександр Терещенко призначені до Мінветеранів

Заместителями министра по делам ветеранов назначены Оксана Гаврилюк и Александр Терещенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра Ирины Фриз.

По ее словам, на заседании правительства поддержали кандидатуры Гаврилюк и Терещенко на должности заместителей министра по делам ветеранов Украины. Гаврилюк (ранее была спикером Минобороны) займется направлением медицинского обеспечения, реабилитации, психосоциальной адаптации и обеспечения прав на оздоровление.

Терещенко является боевым ветераном, защитником Донецкого аэропорта и работал заместителем начальника академии патрульной полиции. В министерстве будет курировать поддержку семей погибших, идеологическую работу с ветеранами и сотрудничество с ветеранскими общественными организациями.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров поручил до конца марта подать документы для запуска Реестра ветеранов.

До этого также сообщалось, что правительство готовит конкурс на пост госсекретаря Минветеранов.