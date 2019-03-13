Уряд призначив двох заступників глави Мінветеранів

Фото: Оксана Гаврилюк та Олександр Терещенко (facebook.com/Iryna.Friz)

Оксана Гаврилюк та Олександр Терещенко призначені до Мінветеранів

Заступниками міністра у справах ветеранів призначені Оксана Гаврилюк та Олександр Терещенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра Ірини Фриз.

За її словами, на засіданні уряду підтримали кандидатури Гаврилюк і Терещенка на посади заступників міністра у справах ветеранів України. Гаврилюк (раніше була спікером Міноборони) займеться напрямком медичного забезпечення, реабілітації, психосоціальної адаптації і забезпечення прав на оздоровлення.

Терещенко є бойовим ветераном, захисником Донецького аеропорту і працював заступником начальника академії патрульної поліції. У міністерстві буде курирувати підтримку сімей загиблих, ідеологічну роботу з ветеранами та співпрацю з ветеранськими громадськими організаціями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів доручив до кінця березня подати документи для запуску Реєстру ветеранів.

До цього також повідомлялося, що уряд готує конкурс на пост держсекретаря Мінветеранів.