Уряд не направляв до Ради пропозицій щодо кадрових призначень 

Кабінет міністрів України не направляв до Верховної ради пропозицій щодо кадрових призначень. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков в ефірі каналу "Україна 24", передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він додав, що як тільки пропозиції надійдуть Рада розгляне їх дуже швидко.

"Щодо кадрових призначень. Станом на сьогодні, пропозицій від уряду, звернень прем’єр-міністра по будь-яким вакантним посадам міністрів до Верховної ради не надходило. Як тільки вони надійдуть, Верховна рада дуже оперативно зможе їх розглянути. Тут можливо не варто поспішати, а дібрати кандидатури, які ефективно виконували функції, які їм притаманні на тій чи іншій посаді", - заявив Разумков

За його словами, поки що невідомо, коли буде призначено міністра енергетики.

"Ми готові швидко і якісно розглядати будь-які питання, в тому числі і кадрові питання в уряді. Однак, станом на сьогодні пропозицій не надходило", - додав він.

Нагадаємо, основним законопроектом в порядку денному на четвер, 16 квітня, буде законопроект №1043 "Проект закону про внесення змін до регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".

Крім того, глава Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що для якнайшвидшого розгляду законопроектів з великою кількістю поправок ВР треба прийняти проект закону №1043 щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури.