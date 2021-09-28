Уряд та "Нафтогаз" готують для населення нову схему розрахунків за блакитне паливо
Кабінет міністрів затвердив основні напрями діяльності НАК "Нафтогаз України" на 2021 рік. Планується запровадити схему, за якою населення платитиме кожного місяця 1/12 від річного споживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 вересня 2021 р. № 1011, оприлюднену на Урядовому порталі.
Одним з пунктів визначено "сприяння переходу на нову модель розрахунків побутових споживачів за природний газ, коли кожного місяця такий споживач сплачує 1/12 від очікуваної річної вартості спожитого газу, розрахованої відповідно до профілю споживання".
Крім того, планується створення балансуючих груп для постачальників природного газу побутовим споживачам, учасники яких можуть придбавати газ у НАК "Нафтогаз України" в обсягах, достатніх для покриття відборів побутових споживачів, на недискримінаційних (рівних) умовах та за фіксованою ціною на період до 1 травня 2022 року.
Нагадаємо, наприкінці квітня постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діятимуть з 1 травня 2021 року. Ціни склали близько 8 гривень за кубометр і вище. Постачальники не мають права підвищувати ці тарифи до травня 2022 року.
Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр.