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Уряд та "Нафтогаз" готують для населення нову схему розрахунків за блакитне паливо

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Україна, Вівторок 28 вересня 2021 11:01
Уряд та "Нафтогаз" готують для населення нову схему розрахунків за блакитне паливо Фото: "Нафтогаз" хоче отримувати від населення кожного місяця 1/12 від річного споживання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив основні напрями діяльності НАК "Нафтогаз України" на 2021 рік. Планується запровадити схему, за якою населення платитиме кожного місяця 1/12 від річного споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 вересня 2021 р. № 1011, оприлюднену на Урядовому порталі.

Одним з пунктів визначено "сприяння переходу на нову модель розрахунків побутових споживачів за природний газ, коли кожного місяця такий споживач сплачує 1/12 від очікуваної річної вартості спожитого газу, розрахованої відповідно до профілю споживання".

Крім того, планується створення балансуючих груп для постачальників природного газу побутовим споживачам, учасники яких можуть придбавати газ у НАК "Нафтогаз України" в обсягах, достатніх для покриття відборів побутових споживачів, на недискримінаційних (рівних) умовах та за фіксованою ціною на період до 1 травня 2022 року.

Нагадаємо, наприкінці квітня постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діятимуть з 1 травня 2021 року. Ціни склали близько 8 гривень за кубометр і вище. Постачальники не мають права підвищувати ці тарифи до травня 2022 року.

Зокрема, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила річний тариф на рівні 7,96 гривень за кубометр.

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