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Правительство и "Нафтогаз" готовят для населения новую схему расчетов за голубое топливо

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Украина, Вторник 28 сентября 2021 11:01
Правительство и "Нафтогаз" готовят для населения новую схему расчетов за голубое топливо Фото: "Нафтогаз" хочет получать от населения каждый месяц 1/12 от годового потребления (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил основные направления деятельности НАК "Нафтогаз Украины" на 2021 год. Планируется ввести схему, по которой население будет платить каждый месяц 1/12 от годового потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 сентября 2021 г. № 1011, обнародованное на Правительственном портале.

Одним из пунктов определено "содействие переходу на новую модель расчетов бытовых потребителей за природный газ, когда каждый месяц такой потребитель платит 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа, рассчитанной в соответствии с профилем потребления".

Кроме того, планируется создание балансирующих групп для поставщиков природного газа бытовым потребителям, участники которых могут приобретать газ у НАК "Нафтогаз Украины" в объемах, достаточных для покрытия отборов бытовых потребителей, на недискриминационных (равных) условиях и по фиксированной цене на период до 1 мая 2022 года.

Напомним, в конце апреля поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. Цены составили около 8 гривен за кубометр и выше. Поставщики не имеют права повышать эти тарифы до мая 2022 года.

В частности, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр.

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