Правительство и "Нафтогаз" готовят для населения новую схему расчетов за голубое топливо
Кабинет министров утвердил основные направления деятельности НАК "Нафтогаз Украины" на 2021 год. Планируется ввести схему, по которой население будет платить каждый месяц 1/12 от годового потребления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 27 сентября 2021 г. № 1011, обнародованное на Правительственном портале.
Одним из пунктов определено "содействие переходу на новую модель расчетов бытовых потребителей за природный газ, когда каждый месяц такой потребитель платит 1/12 от ожидаемой годовой стоимости потребленного газа, рассчитанной в соответствии с профилем потребления".
Кроме того, планируется создание балансирующих групп для поставщиков природного газа бытовым потребителям, участники которых могут приобретать газ у НАК "Нафтогаз Украины" в объемах, достаточных для покрытия отборов бытовых потребителей, на недискриминационных (равных) условиях и по фиксированной цене на период до 1 мая 2022 года.
Напомним, в конце апреля поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. Цены составили около 8 гривен за кубометр и выше. Поставщики не имеют права повышать эти тарифы до мая 2022 года.
В частности, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр.