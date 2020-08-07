Уряд за місяць витратив на погашення зовнішніх боргів 1,5 млрд доларів

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті у липні 2020 року було спрямовано 1500,3 млн доларів. Це менше, ніж валютні надходження.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Як зазначається в повідомленні, валютні надходження на користь уряду впродовж місяця становили 1750,0 млн доларів, у тому числі 1128,7 млн доларів - від розміщення облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), 608,2 млн доларів - від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у валюті.

Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 1500,3 млн доларів (в еквіваленті). З цієї суми 767,0 млн доларів сплачено за ОВДП, номінованими у валюті, решта коштів - за зобов’язаннями перед іноземними кредиторами.

Як повідомляло РБК-Україна, розмір міжнародних резервів України протягом липня 2020 року зріс на 1% до 28 802,44 млн доларів.

Зростання резервів протягом минулого місяця обумовлений перш за все розміщенням урядом єврооблігацій на 2 млрд доларів.

Нагадаємо, Мінфін розмістив випуск євробондів на 2 млрд доларів з погашенням у 2033 році з дохідністю 7,25% річних.

Також повідомлялося, що Міністерство фінансів України викупить єврооблігації з погашенням в 2021 і 2022 роках на суму 806 млн доларів і заплатить за них 846 млн доларів.