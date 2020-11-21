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Уряд Мальти змінив умови отримання "золотих паспортів"

Автор: РБК-Україна

Уряд Мальти змінило умови отримання так званих золотих паспортів. Отримати громадянство зможуть не більше 400 заявників на рік.

Про це повідомляє прес-служба уряду Мальти.

Згідно з новими правилами, подати заявку на отримання громадянства можна буде тільки після закінчення одного-трьох років з моменту отримання статусу резидента. Термін залежить від розміру інвестицій.

Претенденти на громадянство будуть піддаватися "перевірена", термін якої не обмежений.

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Протягом п'яти років після отримання громадянства, Мальта буде проводити постійний моніторинг" стосовно нових власників паспортів. Претендентам доведеться провести щонайменше рік у статусі резидента та пройти перевірку.

Агентство, яке займалося програмою індивідуальних інвесторів, припинить своє існування в січні наступного року. Питаннями громадянства буде займатися нове відомство під назвою Komunita Malta.

Скільки потрібно інвестувати, щоб отримати громадянство, не уточнюється.

Раніше влада Мальти заявляли, що інвестицій за новими умовами складе 600 тисяч євро.

Нагадаємо, в жовтні Єврокомісія почала розслідування проти Кіпру та Мальти за продаж європейського громадянства або реалізації так званої програми "золотих паспортів". Розслідування може привести до введення санкцій відносно цих країн.

Крім того, уряд Греції має намір розширити категорії надання посвідки на проживання, так званої "золотої візи" для громадян третіх країн, які не є членами ЄС.

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