Уряд Лівану йде у відставку в повному складі. Це пов'язано з акціями протесту, які відбулися в Бейруті після вибуху селітри в порту.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан, передає Al Arabiya.

"Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діабі незабаром оголосить про відхід в повному складі нашого уряду", - повідомив він.

За даними видання Reuters, прем'єр-міністр Лівану Хасан Діабі сьогодні ввечері виступить зі зверненням нації.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух в порту. Вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків. Правоохоронці Лівану стверджують, що в порту стався вибух селітри.

В результаті вибуху загинули вже понад 220 осіб, ще близько п'яти тисяч постраждали. Після вибуху в Бейруті 30 українців звернулися за допомогою в посольство.

В результаті вибуху в Бейруті загинув громадянин України.

Крім того, в результаті інциденту були затримані 16 співробітників порту Бейрута.