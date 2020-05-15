До уряду Ізраїлю вперше увійде виходець з Ефіопії

Вперше до уряду Ізраїлю увійде виходець з Ефіопії. Найближчим неділю Пніна Тамано-Шата стане міністром з питань імміграції в коаліційному уряді Біньяміна Нетаньяху і Бені Ганца.

Про це пише BBC.

Повідомляється, що Пніна Тамано-Шата увійде до коаліційного уряду за квотою віце-прем'єра Бені Ганца, який формує уряд єдності з чинним прем'єром і лідером "Лікуд" Біньяміном Нетаньяху. Вона займе пост міністра з питань імміграції.

Очікується, що новий уряд приведуть до присяги в неділю, 17 травня.

Відзначимо, в Ізраїлі налічується близько 140 тисяч ефіопських євреїв, як правило, вони є одними з найбідніших в країні і страждають від безробіття. В останні роки випадки застосування сили проти євреїв ефіопського походження з боку поліції приводили до вуличних протестів і зіткнень.

Пніна Тамано-Шата є членом центристської партії Бені Ганца "Кахоль Лаван", до обрання в Кнесет була журналісткою. Потрапила до Ізраїля у трирічному віці в рамках евакуації ефіопських євреїв з Судану в ході військової операції "Мойсей", яка тривала з осені 1984 по січень 1985 року.

"Для мене це знакова подія... Від тієї трирічної дівчинки, яка іммігрувала в Ізраїль без матері, подорожуючи по безлюдній стежці, в результаті дорослішання в Ізраїлі і боротьби, яку я очолював і досі веду за громаду, інтеграцію і проти дискримінації і расизму", - зазначила вона.

На початку 1980-х років близько 16 000 ефіопських євреїв йшли пішки зі своїх будинків в північній Ефіопії, щоб дістатися до Судану і далі в Ізраїль. Їм, а також іншим громадянам було заборонено залишати Ефіопію, тому вони залишали країну таємно. Близько 1 500 осіб загинули в дорозі або в таборах біженців в Судані.

Перші операції з доставки ефіопських євреїв в Ізраїль були проведені секретною службою "Моссад".

Нагадаємо, раніше передбачалося, що новий уряд Ізраїлю буде приведено до присяги 14 травня, однак церемонія була перенесена через затримку з призначенням кількох міністрів.

За підсумками парламентських виборів Нетаньяху і Ганцу в черговий раз не вдалося самостійно сформувати уряд, тому сторони домовилися про створення ротаційного уряду єдності.