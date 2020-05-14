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Церемонію складання присяги нового уряду Ізраїля перенесли

Новини » Політика     14.05.2020 - 18:59
Церемонію складання присяги нового уряду Ізраїля перенесли
Фото: Біньямін Нетаньяху (

Церемонія відбудеться 19 травня

Церемонія складання присяги нового уряду Ізраїля, сформованого за результатами виборів 2 березня, не відбудеться 14 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху та лідер партії "Кахоль-Лаван" Бені Ганц оголосили, що церемонія складання присяги нового уряду була перенесена на неділю, 17 травня.

Зазначається, що затримка виникла через протест міністерських кандидатів від партії Нетаньяху "Лікуд". Нетаньяху повинен був оголосити список своїх міністрів о 18:00, але кандидати "Лікуду" поскаржилися на недостатню кількість міністерських портфелів після коаліційної угоди з іншими фракціями в Кнесеті.

Зокрема, міністр регіонального співробітництва Цачі Ханегбі та заступник міністра оборони Аві Діхтер, яких не запросили зустрітися з Нетаньяху з приводу їх наступних ролей, оголосили, що вони бойкотують складання присяги уряду, яке мало відбутися ввечері 14 травня.

Нагадаємо, спікер ізраїльського Кнесету Бені Ганц оголосив, що церемонія складання присяги нового уряду, сформованого за підсумками третіх за рік парламентських виборів, відбудеться 14 травня. Уряд знову очолить Нетаньяху, а Ганц отримає посаду заступника прем'єр-міністра.

Як писало РБК-Україна, раніше Вищий суд справедливості Ізраїлю дозволив Нетаньяху формувати новий уряд. Суд відхилив клопотання проти призначення Нетаньяху новим прем'єр-міністром.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України НетаньяхуІзраїльприсягаправительство
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