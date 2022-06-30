Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск і затвердив дату виборів
Ізраїльський парламент (Кнесет) у четвер, 30 червня, проголосував за саморозпуск. Наступні парламентські вибори відбудуться 1 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
Зазначається, що голосування мало відбутися ще вчора, але коаліція і опозиція не могли узгодити дату виборів.
Опозиційні парламентарії вимагали провести вибори 25 жовтня, але остаточною датою все ж стало 1 листопада. Партійні списки мають бути здані до 15 вересня.
Варто відзначити, що це будуть вже п'яті парламентські вибори в Ізраїлі за неповних чотири роки. Причиною цього називають розвал коаліції глави уряду Нафталі Беннета і альтернативного прем'єра Яіра Лапіда.
Нагадаємо, що вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що йде з політики і не балотуватиметься на нових парламентських виборах.
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