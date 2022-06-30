ru ua
Чт, 30 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск і затвердив дату виборів

Новость на русском →
Єрусалим, Четвер 30 червня 2022 11:31
Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск і затвердив дату виборів Фото: нові парламентські вибори в Ізраїлі пройдуть 1 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ізраїльський парламент (Кнесет) у четвер, 30 червня, проголосував за саморозпуск. Наступні парламентські вибори відбудуться 1 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Зазначається, що голосування мало відбутися ще вчора, але коаліція і опозиція не могли узгодити дату виборів.

Опозиційні парламентарії вимагали провести вибори 25 жовтня, але остаточною датою все ж стало 1 листопада. Партійні списки мають бути здані до 15 вересня.

Варто відзначити, що це будуть вже п'яті парламентські вибори в Ізраїлі за неповних чотири роки. Причиною цього називають розвал коаліції глави уряду Нафталі Беннета і альтернативного прем'єра Яіра Лапіда.

Нагадаємо, що вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що йде з політики і не балотуватиметься на нових парламентських виборах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Парламентські вибори
NEWS
Британська розвідка назвала центр боїв за Донбас
Британська розвідка назвала центр боїв за Донбас
DAILY
Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією