Парламент Ізраїлю проголосував за саморозпуск і затвердив дату виборів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

Зазначається, що голосування мало відбутися ще вчора, але коаліція і опозиція не могли узгодити дату виборів.

Опозиційні парламентарії вимагали провести вибори 25 жовтня, але остаточною датою все ж стало 1 листопада. Партійні списки мають бути здані до 15 вересня.

Варто відзначити, що це будуть вже п'яті парламентські вибори в Ізраїлі за неповних чотири роки. Причиною цього називають розвал коаліції глави уряду Нафталі Беннета і альтернативного прем'єра Яіра Лапіда.