Прем'єр Ізраїля вирішив піти з політики

Прем'єр-міністр Ізраїля Нафталі Беннет вирішив не балотуватися на нових парламентських виборах та залишити політику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал newsru.co.il .

Першими про намір Беннета піти з політики після того, як закінчаться його повноваження на посту прем'єра, дізналися депутати від його партії "Яміна".

Таке рішення ізраїльський прем'єр ухвалив після розпуску 24-го скликання Кнессету та наради зі своїм оточенням та радниками. Як зазначає портал, на Беннета тисла його родина, яка закликала покинути політику.

Очікується, що пізніше сьогодні Беннет зробить заяву для преси.

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У своєму короткому виступі Беннет підтвердив, що не буде балотуватися на посаду прем'єра. Водночас він натякнув на можливе повернення в політику, заявивши, що служба державі є його покликанням.

"Я не збираюся брати участь у майбутніх виборах, але залишуся вірним солдатом на службі цій країні", - сказав ізраїльський прем'єр.

Нафталі Беннет уперше балотувався в Кнесет у 2013 році у складі партії "Байт Ієгуді", яка під його керівництвом набрала 12 мандатів. 2015 року партія набрала вісім мандатів. Перед виборами 2019 року Беннет та представники "Байт Ієгуді" створили партію "А-Ямін а-Хадаш", яка поступово перетворилася на блок "Яміна".

Уряд Ізраїлю Беннет очолив після виборів у 2021 році. Тоді він, попри обіцянки, створив коаліцію з лівими силами. Як наслідок з його партії вийшла низка депутатів, а за час прем'єрства Беннета залишили багато давніх радників.