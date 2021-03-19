Вже понад 100 тисяч уколів. Сьогодні в Україні зробили 11800 щеплень від COVID

За 19 березня в Україні зробили 11800 щеплень в рамках кампанії з вакцинації від коронавірусу. Наразі загальна кількість щеплень перевищила позначку в 100 тисяч.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Він наголосив, що відтак Україна від початку кампанії з вакцинації перейшла позначку в 100 тисяч вакцинованих. За словами міністра, надалі в Україні збільшуватиметься кількість уколів.

"До речі, в нас за сьогоднішній день 11800 (щеплень від коронавірусу - ред.). Це я вперше оголошую ці дані", - сказав Степанов.

Зазначимо, станом на ранок 19 березня в Україні загалом було щеплено 92 714 осіб. З них першу дозу отримали 92 713, ще один чоловік отримав вже дві дози.

За 18 березня зробили 10 959 щеплень від коронавірусу (усі перша доза). Це було вперше з початку вакцинації, коли прищепили більше ніж 10 тисяч осіб.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував прискорення темпів вакцинації від коронавірусу в Україні. За його словами, найближчим часом щоденна кількість щеплень від COVID-19 значно збільшиться.

Як пояснив Степанов, вакцинація прискориться за рахунок того, що вона розгортається каскадним шляхом.

Міністр зазначив, що темпи вакцинації дійсно відстають від того плану, який був доведений місцевій владі, але кількість щеплень щодня збільшується.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 19 березня гості студії - Арсен Аваков, Максим Степанов, Віталій Кличко, Андрій Садовий та інші - обговорюють новий локдаун у Києві та інших містах України. Крім того, говорять про можливі наслідки заяви Байдена про Путіна. Також в ефірі покажуть ексклюзивний репортаж з операційної, де проводиться трансплантація донорських органів.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" кияни розповіли, планують вакцинуватися від коронавірусу.



Також відомі лікарі Віктор Петров та Аліса Гріщенкова розповіли про загострення ситуації з кількістю захворілих на COVID-19 у західних областях України.



Крім того, секретар РНБО України Олексій Данілов відверто розповів про загострення ситуації на Донбасі та розслідування щодо причетних до підписання Харківських угод.



А перед цим голова Державної податкової служби Олексій Любченко шокував заявою про масштаби тіньової економіки України.