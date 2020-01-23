Уряд готує значні зміни до податкового законодавства

Уряд України навесні 2020 року запропонує серйозні зміни до податкового законодавства. Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час "Українського сніданку" в Давосі.

Прем’єр висловив думку, що система оподаткування потребує змін для того, щоб зробити її більш справедливою.

"На весну ми готуємо серйозні зміни в податкове законодавство в сторону зменшення і спрощення. Але рано поки говорити про цю архітектуру, ми її презентуватиме пізніше", - сказав Гончарук.

За його словами, владна команда планує розпочати декілька реформ майже одночасно. "Ми маємо дуже амбітного президента, дуже амбітного лідера, який вимагає від на нас змін прямо зараз", - повідомив Гончарук.

Нагадаємо, що зміни до податкової системи потребують ухвалення парламентом відповідних документів. Відзначимо, Верховна рада дев'ятого скликання ухвалила декілька податкових законів, зокрема, щодо оподаткування фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців вважають, що потрібно збільшувати розмір податків для олігархів (80%) та великого бізнесу (74%). При цьому громадяни дотримуються абсолютно протилежної думки з приводу ініціативи підвищити податки для фізичних осіб підприємців (ФОП), малих підприємств та найманих працівників. Понад 70% виступають за те, щоб залишити податки для цих категорій без змін, або ж, навпаки, зменшити.