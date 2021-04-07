Уряд Німеччини виступив за запровадження жорсткішого локдауну

Уряд Німеччини підтримує заклики щодо короткого, жорсткого локдауну в країні. Це потрібно для стримування поширення коронавірусу, оскільки рівень зараження наразі високий.

Про це заявила в середу представник уряду Німеччини Ульріке Деммер, передає Reuters .

Німеччина зараз намагається подолати третю хвилю пандемії, і декілька регіональних лідерів закликали до короткого жорсткого локдауну, поки країна намагається вакцинувати якомога більше людей.

"Кожен заклик до короткого універсального локдауну є правильним", - заявила журналістам Деммер, додавши, що в Німеччині спостерігається зростання кількості пацієнтів з необхідністю інтенсивної терапії.

"Нам потрібна стабільна захворюваність нижче 100", - сказала вона, маючи на увазі кількість випадків за сім днів на 100 тисяч жителів. Наразі це 110,1, згідно з даними Інституту Роберта Коха.

Вона також сказала, що уряд розглядає питання щодо того, чи потрібні загальнодержавні або ж регіональні заходи.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині в середу зросла до 9 677 і склала понад 2,9 мільйона за весь час пандемії, повідомив Інститут Роберта Коха з питань інфекційних хвороб. Там попередили, що показники можуть не відображати повну картину, оскільки не всі випадки були зареєстровані протягом Великодня. Кількість смертельних випадків в Німеччині за весь час пандемії - 77 401.