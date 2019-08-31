Уряд Німеччини вітає можливий обмін полоненими між РФ і Україною

Уряд Німеччини вітає можливий обмін полоненими між Росією і Україною, який є частиною мінських домовленостей. Про це заявив представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер, передає DW.

Він підкреслив, що обмін полоненими є частиною дорожньої карти для досягнення миру на Донбасі.

"Обмін полоненими є частиною мінських угод. Заходи по реалізації цих угод важливі і їх можна вітати, оскільки це є частиною дорожньої карти для досягнення миру на Сході України", - заявив Бургер.

Також представник МЗС Німеччини зазначив, що уряд ФРН раніше неодноразово вимагав звільнення українських моряків.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що обмін полоненими між Україною і Росією є важливим моментом для повернення миру в Україні. За словами Дуди, обмін полоненими повинен допомогти у завершенні конфлікту між Україною і Російською Федерацією і відновлення миру.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Росії Володимир Путін може помилувати 30 засуджених громадян України. Зазначалося, що серед помилуваних українські військовополонені моряки і політв'язні.