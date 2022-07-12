Уряд Франції готовий придбати найбільшого в світі оператора АЕС

Уряд Франції має намір придбати за 8 млрд євро 16% акцій французької енергетичної компанії Electricite de France (EDF), яка є найбільшим у світі оператором атомних електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Передбачається, що операція буде завершена до кінця поточного року. Одне з джерел повідомило, що вартість покупки 16% акцій, якими держава ще не володіє, може досягати майже 10 млрд євро. Уряду Франції вже належить 84% EDF. Джерела в уряді повідомили, що держава проведе публічне розміщення акцій на ринку.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Франція планує заморозити ціни на газ для населення.

Тим часом президент Еммануель Макрон заявив, що його країна буде просувати санкції на поставки російського газу, оскільки Франція від нього не залежить.

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