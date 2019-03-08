Уряд Фінляндії подав у відставку

Відставка пов'язана через відмову у проведенні реформи охорони здоров'я

Администрация президента Финляндии сообщила, что правительство страны подает в отставку из-за отказов в планах проведения реформы системы здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава парламенской группы премьер-министра Финляндии Антти Кайкконен заявил, что премьер-министр потребует своей отставки, так как реформа здравоохранения не может быть осуществлена в течение этого правительственного срока.

Также сообщается, что премьер-министр Финляндии провел встречу с президентом страны Саули Ниинисто в Хельсинки который попросил его остаться исполняющим обязанности до 14 апреля, когда должны состояться выборы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Испании Педро Санчес подписал указ о роспуске парламента и о проведении досрочных всеобщих выборов, которые пройдут 28 апреля. Правительство Санчеса проработало восемь месяцев, что стало рекордно коротким сроком в современной истории Испании, следующие выборы в испанский парламент должны были состояться в 2020 году.