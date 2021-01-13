Прем'єр Естонії подав у відставку після корупційного скандалу

Фото: Юри Рітас (facebook.com/ratasjurirus)

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Рітас подав у відставку. Таке рішення він прийняв на тлі пред'явлених Центристській партії, лідером якої він є, підозр у кримінальній справі.

Про це Рітас написав у Facebook.

Прем'єр зазначив, що пред'явлені підозри не означають однозначну провину, проте кидають тінь на всіх причетних.

"В політиці для вирішення складних ситуацій доводиться робити дуже важкий вибір. У сьогоднішній ситуації, виходячи з своїх цінностей, я прийняв рішення піти у відставку з поста прем'єр-міністра Естонської Республіки. Це рішення було прийнято після консультацій з правлінням і фракцією Центристської партії", - написав Рітас.

Відзначимо, в Естонії у вівторок, 12 січня, правоохоронці пред'явили підозри Центристської партії, генсекретарю партії Махайлу Корбу, раднику міністра фінансів Керсті Крахт, підприємцю Хілларі Тедеру, а також ще двом особам. Вони підозрюються у видачі пільгового кредиту компанії Porto Franco. Через це підприємець зобов'язався надати політикам хабар у мільйон євро.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру у причетності до корупції заступнику голови Офісу президента Олегу Татарові. На час слідства він тимчасово припинив свої повноваження.

Також РБК-Україна писало, що голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк подав у відставку на тлі розслідування справи плівок Вовка.