Уряд Британії розраховує уникнути загального локдауну

Фото: міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок (flickr.com/number10gov)

Уряд Великобританії розраховує уникнути введення загального локдауну. В цьому повинні допомогти локальні посилення.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Метт Хенкок.

Він зазначив, що саме заради уникнення національного локдауна і був введений четвертий рівень обмежень.

"Національний локдаун не неминучий. Щоб його уникнути і зупинити поширення нового типу коронавіруса, ми і ввели жорсткі обмеження в регіонах четвертого рівня", - сказав Хенкок.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня у Лондоні і в двох графствах на південно-сході Англії - Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину. Вони передбачають заборону на в'їзд і виїзд з регіонів, скасування кількох днів планованого пом'якшення карантину, закриття магазинів і закладів послуг не першої необхідності.

Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності COVID-19, а також новим різновидом коронавіруса, який поширюється швидше. Він поширюється на 70% швидше і поки невідомо, як з ним справляється вакцина Pfizer, якої вже вакцинують у Британії та деяких інших країнах світу.

У зв'язку з поширенням нового типу вірусу ряд країн Європи вже заборонили авіа - та інше пасажирське сполучення з Британією.