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Правительство Британии рассчитывает избежать общего локдауна

Лондон, Воскресенье 20 декабря 2020 21:21
Правительство Британии рассчитывает избежать общего локдауна
Фото: министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок (flickr.com/number10gov)
Автор: Роман Тверденко

Правительство Великобритании рассчитывает избежать введения общего локдауна. В этом должны помочь локальные ужесточения.

Об этом заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Он отметил, что как раз ради избежания национального локдауна и был введен четвертый уровень ограничений.

"Национальный локдаун не неизбежен. Чтобы его избежать и остановить распространение нового типа коронавируса, мы и ввели жесткие ограничения в регионах четвертого уровня", - сказал Хэнкок.

Напомним, с сегодняшнего дня в Лондоне и в двух графствах на юго-востоке Англии - Эссексе и Кенте действует четвертый уровень карантина. Они предусматривают запрет на въезд и выезд из регионов, отмену нескольких дней планируемого смягчения карантина, закрытие магазинов и заведений услуг не первой необходимости.

Ограничения, введенные в регионах Британии, связаны с увеличением заболеваемости COVID-19, а также новым типом коронавируса, который распространяется быстрее. Он распространяется на 70% быстрее и пока неизвестно, как с ним справляется вакцина Pfizer, которой уже вакцинируют в Британии и некоторых других странах мира.

В связи с распространением нового типа вируса ряд стран Европы уже запретили авиа- и прочее пассажирское сообщение с Британией.

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