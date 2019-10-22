Уряд Британії представив парламенту новий законопроект про Brexit

Уряд Великобританії представив парламенту новий законопроект про вихід країни з Євросоюзу (Brexit), заснований на досягнутому 17 жовтня угоді про умови виходу королівства з ЄС. Про це повідомляє телеканал Sky News.

Документ містить 110 сторінок, а пояснення до нього займають ще 125 сторінок. Увечері понеділка, 21 жовтня, депутати приступили до першого читання законопроекту. Кабмін відвів на розгляд законопроекту Палатою громад всього три дні, щоб встигнути здійснити Brexit до 31 жовтня.

Після цього документ розгляне Палата лордів, потім його передадуть на підпис королеві Єлизаветі II.

У тексті законопроекту є пункт про те, що він може бути прийнятий в рекордно короткий термін, хоча на розгляд парламентом міжнародних домовленостей має відводитися мінімум 21 день.

В іншому пункті законопроекту скасовується необхідність проводити окреме парламентське голосування про затвердження угоди з ЄС. Уряд пояснює, що угода буде вважатися схваленою парламентом за фактом прийняття закону в другому читанні, яке має відбутися вже у вівторок.

Однак для затвердження документа може виникнути ряд перешкод. Так, парламентарії у вівторок, 22 жовтня, можуть оскаржити сам графік, на якому наполягає уряд. Деякі парламентарії вже заявляють, що не можна приймати такий важливий закон за три дні.

Також можуть виникнути поправки до закону, які захоче внести опозиція. Частина з поправок буде запропонована уже перед другим читанням, проте очікується, що основні внесуть перед третім, яке очікується в середу або четвер.

Також опозиція може спробувати прив'язати схвалення законопроекту до проведення дострокових виборів у парламент, повторного референдуму про Brexit або зміни умови угоди з ЄС, домагаючись збереження членства Великої Британії в митному союзі ЄС. Таким чином кабмін сам може зняти документ з голосування.

Якщо законопроект у другому читанні отклоненят або в його текст внесуть суттєві поправки, то це може означати відстрочку Brexit на кілька місяців.

Нагадаємо, як заявив 21 жовтня президент Європарламенту Девід Сассолі, ЕП скаже своє останнє слово за Brexit після того, як парламент Британії виконає свою частину роботи і погоджує угоду про вихід з Євросоюзу.

Покинути ЄС Британія збиралася ще 29 березня 2019 року - через два роки після подачі письмового повідомлення про вихід зі спільноти. Однак у британському парламенті тричі відхилили проект угоди про умови Brexit, узгоджений між Брюсселем і урядом прем'єр-міністра Терези Мей. Згодом Мей пішла у відставку, а її наступник Борис Джонсон тепер наполягає на виході з ЄС 31 жовтня - з угодою або без неї. При цьому 19 жовтня він направив Європейській раді запит про нову відстрочку Brexit до 31 січня 2020 року.