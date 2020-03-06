Уряд Британії витратив понад 5 млрд доларів на Brexit

Уряд Великобританії витратив понад 5 млрд доларів на підготовку до виходу країни зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву Служби контролю за державними коштами.

Відзначається, що дана сума включає витрати на персонал, зовнішні консультації та рекламну кампанію. При цьому в Держконтроль зазначили, що не оцінюють співвідношення ціни і якості.

"Державні відомства витратили більше 4 мільярдів фунтів (більше 5 млрд доларів - ред.) на підготовку до виходу з ЄС", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Великобританія офіційно залишила ЄС 1 лютого. Угода Brexit була затверджена урядом країни і ратифікована Європарламентом через 3,5 роки після відповідного референдуму.

До 31 грудня 2020 року на території Британії продовжить діяти законодавство ЄС, проте країна вже не буде представлена в європейських інститутах. При цьому Євросоюз і Великобританія мають серйозні розбіжності щодо торговельної угоди після Brexit.

Раніше Британія висунула мандат на переговори з ЄС, згідно з яким у разі відсутності "помітного прогресу" в переговорах щодо угоди про вільну торгівлю, Великобританія може припинити подальші переговори.