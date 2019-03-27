Уряд Британії відхилив петицію за скасування Brexit

Уряд Великобританії відхилив петицію за скасування Brexit, яка набрала 5,8 млн підписів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зокрема, британський Кабінет міністрів у відповіді на петицію заявив, що нинішній уряд не скасує вихід країни із Європейського союзу.

"Ми будемо поважати результати референдуму 2016 року, і будемо працювати з парламентом, щоб укласти угоду, яка забезпечить нам вихід з Європейського союзу", - йдеться в офіційній відповіді.

Станом на 27 березня петицію підтримали 5,814 млн осіб. Відповідно до вимог британського законодавства 1 квітня петицію розгляне парламент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британський прем'єр-міністр Тереза Мей сьогодні може оголосити дату своєї відставки. Раніше ЗМІ повідомляли про її згоду на відставку, якщо парламент підтримає угоду щодо Brexit.

Крім того, парламент протягом 27 березня буде розглядати варіанти того, як Великобританія буде виходити з Європейського союзу. Таким чином, Мей тимчасово втратила контроль над Brexit.