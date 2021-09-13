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Уряд активізував роботу над ракетною програмою

Автор: Наталія Гурковська

В КБ "Південне" пройшла нарада щодо реалізації програми розвитку ракетної техніки і ракетно-реактивного озброєння.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського в Facebook.

"У серпні під час засідання РНБО України був прийнятий ряд важливих рішень в оборонній сфері, одне з яких стосувалося розвитку ракетного озброєння до 2031 року. На сьогодні є принципова позиція української влади щодо подальшого нарощування зусиль по створенню та постачанню у війська ракетного озброєння власного виробництва. Витрати на реалізацію цих планів перевищать 200 млрд грн до 2031 року. Це питання знаходиться на особистому контролі президента України і вимагає особливої ​​уваги", - повідомив Уруський.

Одним з питань, яке обговорювалося під час наради, була ситуація навколо проекту створення оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан".

Як відомо, раніше, в лютому 2021 року Міноборони України повідомило про плани підписати контракт на перший дослідний дивізіон ОТРК "Сапсан".

Дивізіон буде скороченого складу і складатися з елементів необхідних для випробувань. Тоді, екс-заступник міністра оборони України Олександр Миронюк повідомив, що перша батарея буде виконана в наступному складі: по дві пускові установки і машини заряджання, а також дві машини управління - рівня командира батареї і рівня командира дивізіону.

Таке рішення дозволить провести всі необхідні випробування, які включають не тільки стрільби, але і організацію зв'язку і управління. Таким чином цикл випробувань "Сапсан" буде значно компактніше, що дозволить прискорити його прийняття на озброєння.

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