Італія відклала відкриття гірськолижних курортів на кілька тижнів

Фото: лижі (freepik)

Італія відклала відкриття гірськолижних курортів на прохання регіонів. Відповідну постанову 2 січня підписав міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца.

Про це повідомляє The Local.

Як повідомляється, гірськолижні курорти будуть закритими до 18 січня через те, що не всі курорти в країні встигають адаптувати зони відпочинку до дотримання карантинних правил. Раніше влада планувала їх відкрити 7 січня.

"Нині через недавню епідеміологічну тенденцію на міжнародному рівні, яка не сприяла прийняттю необхідних рішень, вважається, що не існує умов, які дозволяють відкрити об'єкти 7 січня", - йдеться в листі.

Зазначається, що станом на 4 січня в Італії зареєстровано 14 245 нових випадків COVID-19. Ще 14 746 осіб одужали.

Нагадаємо, з 24 грудня по 6 січня в Італії діє загальнонаціональний карантин. Наразі там закриті бари, ресторани та магазини (крім продуктових). Протягом чотирьох робочих днів (28, 29, 30 грудня та 4 січня) дозволені поїздки між невеликими містами на відстань до 30 км.