В уряді розповіли, як субсидіантам використати переплату за комуналку

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Механізм пояснили на конкретному прикладі з цифрами

Міністерство соціальної політики дало роз'яснення щодо використання отримувачами субсидій власних переплат за комунальні послуги відповідно до постанови Кабміну №848. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Як зазначається в повідомленні, якщо станом на березень на рахунках у субсидіантів у надавачів комунальних послуг є невикористані субсидії, так звана переплата, громадяни мають право платити менше - рівно на суму невикористаної субсидії.

Якщо домогосподарство економило чи отримало субсидію "заднім числом" за ті місяці, коли оплата комунальних рахунків відбувалася власними грошима, воно має право вимагати зменшені за лютий платіжки на суму невикористаної житлової субсидії, наголосили в міністерстві.

У Мінсоцполітики пояснили механізм на конкретному прикладі:

"Станом на березень в особистому кабінеті субсидіанта висвічується невикористана субсидія на суму 1500 грн. Домогосподарство спожило у лютому газу на суму 1000 грн. Таке домогосподарство має право вимагати перерахунку платіжки за лютий, де згідно із законом має стояти сума до сплати "нуль". Решта - 500 грн - переходить на квітень, і якщо сім’я спожила у березні газу на 1000 грн, їй у квітні залишається доплатити лише 500 грн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні з 1 березня 2019 року почалася виплата готівкою субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Зазначимо, в травні 2019 року всім одержувачам субсидій потрібно обов'язково подати заяву та декларацію про доходи до управління соціального захисту населення. Автоматичне перепризначення буде стосуватися тільки тих, хто звернувся за субсидією вперше в 2019 році.

Оплата комунальних платежів після 20 березня не буде впливати на субсидію наступного місяця. Однак, якщо станом на травень 2019 року у домогосподарства буде прострочена понад місяця заборгованість за послуги понад 340 гривень, субсидію на сезон 2019-2020 рр. не призначать.