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В уряді розповіли про кошти на земельну реформу

Новини » Економіка   

Держава кредитуватиме покупців землі

У проекті державного бюджету на 2020 рік закладені кошти на проведення земельної реформи і запровадження ринку землі. Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова у Верховній раді під час презентації проекту держбюджету на 2020 рік, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначила Маркарова, в проекті закладено 4,4 млрд грн на здешевлення кредитів для бажаючих купити землю.

"Проводячи земельну реформу ми маємо зробити головне - захистити власників паїв та захистити тих маленьких фермерів, які працюють на землі і хочуть купити землю. Тому ми повинні дати їм довгий і дешевий ресурс. Саме тому ці 4,4 млрд записані на програму здешевлення кредитів", - заявила Маркарова.

Вона також наголосила, що кошти на підтримку ринку землі в минулі роки також виділялись на наведення ладу в Держгеокадастрі.

"Щодо підтримки ринку землі. Кошти, які виділені і в цьому році, і в попередньому, це програма на підтримку розвитку. Вона виділялась на те, щоб навести лад в Держгеокадастрі і щоб навести лад в земельному кадастрі, щоб там була вся інформація. Нажаль, цього не зроблено. Ви чули, що прем'єр-міністр сказав, що будуть зроблені кадрові рішення і там буде наведений лад. Це те, чого від нас вимагають власники паїв, фермери та всі", - додала вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів пропонує дозволити купівлю-продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський виступає проти дозволу купівлі землі іноземцями. Як заявив 19 вересня Зеленський, "страшилки про китайців, про арабів або про інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами, це маячня".

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