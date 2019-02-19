В уряді показали, як працюватиме монетизація субсидій

Субсидію видаватимуть разом з пенсією або в Ощадбанку

В марте 2019 года пенсионеры получат субсидию для оплаты коммунальных платежей за февраль 2019 года вместе с пенсией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный проект относительно субсидий.

Как отмечается в сообщении, все остальные субсидианты смогут получить субсидию с 12 марта в отделении Ощадбанка по предъявлению паспорта и идентификационного кода.

Такое понятие, как обязательный платеж отменяется. Домохозяйство получит субсидию наличными и должно самостоятельно рассчитаться за потребленный газ, тепло, воду, электроэнергию, а средства, которые останутся после оплаты коммуналки, может использовать на свое усмотрение.

Оплата коммунальных платежей после 20 марта не будет влиять на субсидию следующего месяца. Однако, если по состоянию на май 2019 года у домохозяйства будет просроченная свыше месяца задолженность за услуги свыше 340 гривен, субсидию на сезон 2019-2020 гг. не назначат.

"Напомним, ежегодно в мае происходит процесс переназначения субсидий на новый год. Поэтому всем получателям субсидий нужно обязательно подать заявление и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения. Автоматическое переназначение помощи будет касаться только тех, кто обратился за субсидией впервые в 2019 году", - говорится в сообщении.

teplo.gov.ua

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года. Предполагается, что эта инициатива будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, ожидается усиление социальной поддержки наименее защищенных категорий.

По данным Министерства социальной политики Украины, субсидии в денежной форме в марте 2019 года смогут получить около 4 млн домохозяйств, которым субсидия назначена на текущий отопительный период. В среднем выплаты составят около 1,5 тыс. грн. Аналогичные выплаты будут в апреле (за март) и мае (за апрель) 2019 года.